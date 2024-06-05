باحث: الولايات المتحدة تحاول دفع نتنياهو لقبول مقترح بايدن للتهدئة

قال كريج كاتز، الباحث في الشؤون الأمريكية، إن هناك العديد من الأمور التي تدور داخل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالعلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وزيارته للكونجرس، كما أن هناك الكثير من المعطيات، فالجمهوريين في الكونجرس يرغبون في استخدام أدواتهم السياسية من أجل إحراج الديمقراطيين.

وأضاف "كاتز"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن السيناتور بيرني ساندرز يحاول وضع بعض الأطر السياسية، وهناك الكثير من الإجراءات التاريخية التي تتعاطف مع الشعب الإسرائيلي وتحاول كسب التعاطف ووضعهما في سياق القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تدفع نتنياهو لقبول المقترح الذي صدر عن الرئيس بايدن، والذي تم تناوله من خلال هذه الحرب منذ يومين، ونتنياهو يحاول أن يستغل سلطاته لدراسة المقترح، ولكن على المستوى السياسي والعسكري هناك الكثير من المفاوضات مع إسرائيل للقبول بالمقترح.