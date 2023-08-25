أمين بودشار يتحدث عن بداياته: تركت الهندسة لأجل الفن

كشف المايسترو المغربي أمين بودشار الكثير عن تفاصيل حياته، وبدايته الفنية، وخلال حديثه مع منى الشاذلي قبيل الحفل الذي أقيم بقيادته على مسرح سمارت بالعلمين الجديدة.

أكد "بودشار" أنه كان يعمل مهندسًا وبدأ رحلته الموسيقية من باريس حيث إنه يقيم فيها منذ 16 عامًا.

وأضاف أنه عاشق للموسيقى ودرسها بالتوازي مع الهندسة، وفي العام الماضي قرر أن يبتعد عن الهندسة ويبدأ مشواره الفني.

وتابع: "قررت أوقف هندسة وعملت حفلة موسيقية صغيرة في باريس كجلسة عائلية مع الفرقة الموسيقية، والفكرة هي الجمهور هو المغني ولقيت نجاحًا، وبعدها فكرت مع فريق العمل لنطورها، وبعدين عملناها بالمغرب وزادت وكبرت في المغرب وأتمنى تكبر في مصر اليوم".

وأشار أمين بودشار إلى أن الموسيقى بالنسبة له هي لغة تواصل وإحساس قبل أن تكون كلمات وغناء وقواعد، مضيفاً: "ده اللي حابين نوصله للناس إن الشرط الوحيد أن تكون بتحب الموسيقى مش لازم يكون صوتك حلو".