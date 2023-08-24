الدوري السعودي.. اتحاد جدة يقسو على الرياض برباعية

قسى فريق اتحاد جدة على نظيره الرياض برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2023-2024.

سجل المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، أول أهدافه مع الفريق ببطولة الدوري السعودي، وذلك في الدقيقة 17.

وأحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل هدفًا في الدقيقة 45+10 من مقصية رائعة اشترك بها بنزيما.

واختتم صالح آل جمعان العمري الرباعية في الدقيقة 90+3 من صناعة بنزيما، الذي بدأ المباراة كأساسي وشارك في دقائقها كاملة.

وحافظ اتحاد جدة بهذا الفوز، على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 9 نقاط، بعد الانتصار على الطائي والرائد والرياض، الذي ظل في المركز التاسع بـ4 نقاط.