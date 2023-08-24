الرئيس الفنزويلي يدعو مجموعة بريكس للاستثمار في ريف بلاده

دعا رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) إلى الاستثمار في الريف الفنزويلي، لإنتاج الغذاء في بلاده.

ونقلت شبكة "تيليسور" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن مادورو قوله "أدعو مجموعة بريكس للانضمام إلى مبادرة المناطق الاقتصادية للتنمية الإنتاجية التي تروج لها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية".

وأكد مادورو، أنه في سياق إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة الجديدة في الريف الفنزويلي، سيدعو أيضًا البنك الدولي ورجال أعمال بريكس "للاستثمار في هذه المنطقة التي تمتد على مساحة 5،453،704 هكتارات شرق البلاد".

وأوضح مادورو أنه سيتم استخدام الهكتارات المتاحة لإنتاج فول الصويا والذرة والفول السوداني، من بين الحبوب الأخرى، وكذلك لتطوير تربية الماشية والماعز والأغنام والجاموس والغابات والبقوليات وإنتاج القطن وعباد الشمس.

وفي نفس السياق، أصدر تعليماته إلى وزيري الصيد وتربية الأحياء المائية، خوان كارلوس لويو، والزراعة المنتجة والأراضي، ويلمار كاسترو سوتيلدو، باستئناف المشروعات الإنتاجية لعرضها على العالم، داعيًا إلى مواصلة بناء النموذج الاقتصادي المتنوع، على الرغم من التهديدات ضد فنزويلا.