قضايا الدولة يهنئ المستشار تامر عبد الحميد لتعيينه نائبا لرئيس الرقابة الإدارية

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بتعيينه بهيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية وذلك اعتبارًا من ٢ سبتمبر 2023.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، رئيس الهيئة والمستشارون، قدموا التهنئة للمستشار الدكتور تامر عبدالحميد، سائلين الله عز وجل له النجاح والتوفيق والسداد في منصبه الجديد.

