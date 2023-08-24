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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قضايا الدولة يهنئ المستشار تامر عبد الحميد لتعيينه نائبا لرئيس الرقابة الإدارية

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بمناسبة صدور  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بتعيينه بهيئة الرقابة الإدارية مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية وذلك اعتبارًا من ٢ سبتمبر 2023.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، رئيس الهيئة والمستشارون، قدموا التهنئة للمستشار الدكتور تامر عبدالحميد، سائلين الله عز وجل له النجاح والتوفيق والسداد في منصبه الجديد.
 

أعضاء المجلس الأعلي الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار سامح سيد