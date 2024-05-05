تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية .. فيديو

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، حيث يشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافة المرروية، تقل في ميدان رمسيس حتى الوصول إلى منطقة غمرة.

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية، لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وفي محافظة الجيزة يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية ماعدا بعض الكثافات عند النزلات، وبالنسبة لمحور 26 يوليو فيشهد سيولة مرورية، ولكن الطريق المتجه للمهندسين يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان وحتى نادي الزمالك، ويشهد شارع فيصل بعض الكثافات المرورية، وتزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وتوجد في محافظة الإسكندرية كثافات مرورية على كوبري ستانلي، وطول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، ولكن بقية الشوارع الجانبية بها سيولة مرورية نسبية، وشارع جمال عبدالناصر يوجد بعض الكثافات المرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، وشارع عبدالسلام عارف أيضا يشهد كثافات مرورية، لكنها متحركة.