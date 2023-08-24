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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الإسماعيلية الأهلية تُعلن عن الحدود الدنيا للقبول بكلياتها

جامعة الاسماعيليه
جامعة الاسماعيليه الجديدة
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أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اليوم الخميس، عن الحدود الدنيا  للقبول بكليات الجامعة. 

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الإسماعيلية الأهلية، كالتالي:

• كلية الطب: 353.5  درجة، بنسبة %86.22.

• كلية طب جراحة الفم والأسنان: 349.5 درجة بنسبة % 85.24.

• كلية العلاج الطبيعي: 339.5 درجة بنسبة %82.8.

• كلية الصيدلة: 336 درجة بنسبة %81.95.

• كلية الهندسة: 266.5 درجة بنسبة %65.

• كلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية التجارة الدولية واللغات: 217.5 درجة بنسبة % 53.

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