جامعة الإسماعيلية الأهلية تُعلن عن الحدود الدنيا للقبول بكلياتها

أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اليوم الخميس، عن الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعة.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الإسماعيلية الأهلية، كالتالي:

• كلية الطب: 353.5 درجة، بنسبة %86.22.

• كلية طب جراحة الفم والأسنان: 349.5 درجة بنسبة % 85.24.

• كلية العلاج الطبيعي: 339.5 درجة بنسبة %82.8.

• كلية الصيدلة: 336 درجة بنسبة %81.95.

• كلية الهندسة: 266.5 درجة بنسبة %65.

• كلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية التجارة الدولية واللغات: 217.5 درجة بنسبة % 53.