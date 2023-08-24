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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في الشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة ههيا، اليوم الخميس، التصريح بدفن جثة طفل لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بمياه ترعة بمركز ههيا وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

كان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول " و  م " 4 سنوات ومقيم بمركز ههيا جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع الطفل غرقا بمياه ترعة وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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