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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"مياه القاهرة": 1.2 مليون عينة سنويا من المحطات والشبكات للتأكد من الجودة والسلامة

المعامل
المعامل
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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية التأكد من سلامة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين وضمان تقديم كوب ماء نقى، مشددا على استمرار أخذ العينات من الروافع والمحطات والشبكات والتعامل مع البلاغات التى تصل إلى مراكز خدمة العملاء فى أسرع وقت.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى، إنه خلال عام تم أخذ مليون و200 ألف عينة على مستوى محافظة القاهرة وأثبتت العينات سلامة ومأمونية المياه بالإضافة لاستقبال 3600 بلاغ وتم التعامل معها بشكل فورى وعاجل وفحصها من خلال أحدث الأجهزة بمعامل الشركة والتأكد من سلامة المياه.

وأوضح أن الشركة تمكنت من توفير أجهزة حديثة للمعامل بتكلفة 40 مليون جنيه ومستمرة بشكل كامل فى تطبيق أحدث النظم العالمية للتأكد من جودة وسلامة المياه طبقا للمواصفات القياسية العالمية، مشيرا إلى أن قطاع المعامل مستمر فى تحديث المنظومة الخاصة بفحص المياه وزيادة دورات التدريب بالنسبة للعاملين ومنحهم فرص لاستكمال الدارسات العلمية.

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40 مليون جنيه أحدث الأجهزة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين