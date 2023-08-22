الرئيس الروسي: قرار التخلي عن الدولار كعملة عالمية لا رجعة فيه.. فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة بريكس تعمل على تعزيز التعاون بين دول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي، وإن المجموعة لديها الكثير من الأدوات لمواجهة هيمنة الدول الأخرى.

وأضاف "بوتين" في كلمته خلال جلسة انطلاق أعمال قمة بريكس الـ15، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجموعة بريكس تواجه تحديات كبيرة من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من الدول الأخرى.

وأوضح أن العالم يشهد ارتفاعًا في الأسعار السلع الأساسية، وهناك دول ذات سيادة تعرضت لعقوبات وتجميد أصولها، مشيرا إلى أن التعاون بين دول بريكس قائم على الاحترام المتبادل.

وأكد الرئيس الروسي أن الوضع الاقتصادي لـ"بريكس" يتجاوز مجموعة السبع، من حيث القدرة الشرائية ويجري التخلص من هيمنة الدولار، مشيرًا إلى أن قرار التخلي عن الدولار كعملة عالمية لا رجعة فيه.

وذكر أن الاستثمار في بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف، وبنك بريكس سيكون بديلًا لمؤسسات التنمية الغربية، مؤكدا أن مجلس بنك بريكس سيقدم حلولًا لوجستية وسيبني سككًا حديدية للدول النامية.

وصرّح الرئيس الروسي، بأن موسكو مستعدة للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب إذا تم إتمامها بالكامل، موضحًا أن روسيا ستظل مُصدرًا للحبوب إلى الدول الإفريقية وصدرنا 11.5 مليون طن العام الماضي رغم العقوبات.

ونوه "بوتين" بأن 70% من صادرات أوكرانيا ذهبت للدول الغنية ولم تستفد من الدول الفقيرة، وروسيا قادرة على تعويض حصص أوكرانيا من الحبوب في السوق العالمية.