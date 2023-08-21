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الإثنين 21 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح متمسك بالبقاء فى ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
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كشفت بعض التقارير الإنجليزية، عن موقف الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، من الرحيل عن قلعة الريدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وتحدث الصحفى الإنجليزى فابريزيو رومانو، فى لقاء متلفز، عن موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول، والآنضمام إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، أكد أن نادي ليفربول رافض بيع محمد صلاح، كما أن الملك المصري رافض تمامًا الرحيل عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن اتحاد جدة قريب من حسم التعاقد مع محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، وكذلك الشائعات التي أفادت بأن النجم المصري يرغب في الرحيل إلى السعودية. 
وفي وقت سابق، أكد الصحفي رودي جاليتي، أن نادي اتحاد جدة يحاول التعاقد مع محمد صلاح في الوقت الحالي، لكن ليفربول يرفض رحيل النجم الدولي المصري، وما زال عند موقفه، خاصة أنه لا يملك بديلًا لـ مو.
وأضاف جاليتي، أن محمد صلاح لن يضغط على إدارة ليفربول من أجل الرحيل أو الموافقة على عرض اتحاد جدة، رغم ترحيبه المبدئي باللعب في الدوري السعودي.

محمد صلاح ليفربول قلعة الريدز الانتقالات الصيفية الجارية