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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس الأوبرا: إذاعة مهرجان القلعة تليفزيونيا يتيح الفرصة للاطلاع على ألوان الفنون الجادة

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أعلن الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة فى شبكة قنوات الحياة لنقل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والتى تتواصل على مدار 14 يوم فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس الجاري وحتى الخميس 7 سبتمبر المقبل، بدعم من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وأكد داغر، أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة يأتى كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار داغر إلى أنه يتيح الفرصة لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصرى للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة، والذي يهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفنى، مضيفا ان الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية .

خالد داغر دار الأوبرا المصرية مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة 31