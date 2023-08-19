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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بواقعة تعذيب كلب المقطم

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التوصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على "كلب" وإحداث إصابته بالمقطم. 

تعود الواقعة عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على "كلب" بإستخدام "عصا" وإحداث إصابته بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لشروع الكلب فى عض أحد الأطفال بالشارع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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