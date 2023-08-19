استقالة جماعية مسببة لأطباء الرعاية بمستشفى إمبابة العام.. و"الصحة" تعلق

انتشرت علي بعض وسائل التواصل الإجتماعي، والمجموعات التي تهتم بالشئون الصحية، بيان حول استقالة جماعية مسببة لأ طباء الرعاية المركزة بمستشفي إمبابة العام.



وحصلت “ البوابة نيوز” على نص الاستقالة وجاءت كالتالي:

السيد الدكتور مدير مستشفي امبابة العام

نتقدم إليكم نحن أطباء الرعاية المركزة بمستشفي امبابة العام باستقالة جماعية من العمل داخل وزارة الصحة بسبب التعسف الإداري من سيادة الأطباء (مدير الطب العلاجي بالمديرية وسيادة وكيل الصحة بالمديرية)، حيث قام بانتداب أحد أطباء الرعاية إلى مستشفي أخر وأخبرنا سيادتكم أن عدد

الأطباء عندنا لا يكفي وعندنا عجز شديد في أطباء الرعاية المركزة وطلبنا إمدادنا بأطباء رعاية مركزة أو العمل بنصف عدد الأسرة لضمان الجودة اللازمة للمريض ومع ذلك قام الدكتور وائل زكريا مدير الطب العلاجي باتخاذ قرار ثاني بنقل طبيب ثان يعمل لدينا بالرعاية المركزة الي مستشفي 6 اكتوبر المركزي مع العلم ان حاجة العمل لا تسمح بذلك ولا نري إلا أنه قرار تعسفي

بسبب أننا قمنا بتقديم شكوي ضده بسبب سوء تعامله معنا واستعمال السلطة فيما يضر بسير العمل ويضر بالمرضي.

لذا نرجو من سيادتكم إما قبول استقالتنا أو النظر في تلك القرارات التي نراها تؤدي قطعا الي تعطيل العمل داخل العناية المركزة وعدم إعطاء المريض حقه من خدمة طبية كاملة بسبب العجز الشديد في الأطباء.

مقدمه لسيادتكم

مدير قسم الرعاية المركزة ..د/رفعت عيسي

د. محمد شحته على إبراهيم

د. إسلام عمران جودة

د. محمد قاسم إبراهيم

د. علاء اسماعيل عبد الحميد الشنديدي

د. صفية إبراهيم الدسوقي

د. نادر علی عباس

د. محمد عبد العزيز محمد

د. احمد كامل عبدالناصر

د. رضا رمضان

رد وزارة الصحة والسكان

من جانبه، أكد الدكتور سامح العشماوى، وكيل وازرة الصحة والسكان بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الاستقالة المسببة المزعومة يأتى من خلفها مدير إدارة الرعاية المركزة السابق بالمستشفى، والذى تم إقالته اليوم، وتعيين طبيب أستاذ من كلية طب جامعة الأزهر، وذلك بعد تقرير تم عرضه من لجنة محايدة برئاسة أستاذ من مستشفى القصر العينى وعضوية 3 أطباء.



وتابع: أكد تقرير اللجنة وجود قصور كبير من ناحية التعامل مع الحالات المرضية ، مع ضرورة اتخاذ إجراءات تخص تلك الحالات ، ولم يتم اتخاذها ، حيث أوصت اللجنة بضرورة تغيير مدير القسم الرعاية المركزة لتقصيره فى أداء عمله المنوط له، إضافة إلى عدم حصوله على درجة الماجستير فى تخصصه حتى الآن.

وأشار سامح العشماوى، إلى أن هناك تحقيق يجري الآن للوقوف علي كافة الحقائق حول تلك الواقعة، مع تحويل الوقائع كلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيما ذكر بتقرير اللجنة، وأكد أن قسم الرعاية يعمل بطاقته الكاملة.