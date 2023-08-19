رئيس وزراء اليابان يعتزم زيارة محطة «فوكوشيما» النووية غدا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه سيزور محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية غدا الأحد، بعد عودته مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح كيشيدا قائلا "تصريف المياه المعالجة والمخففة هي قضية لا يمكن تأجيلها من أجل المضي قدما في تفكيك المحطة وإعادة بناء فوكوشيما".. مضيفا أن "اليابان وصلت إلى المرحلة النهائية لتحديد موعد تصريف المياه".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن كيشيدا يعتزم عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبدء في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في البحر في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن الحكومة قد بدأت الاستعدادات في تصريف المياه بعد الاجتماع.

وأوضحت مصادر أن كيشيدا دعا أيضا إلى عقد اجتماع مع ممثلين من جمعيات مصايد الأسماك اليابانية بحلول يوم الاثنين المقبل.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت - في تقريرها النهائي الذي صدر في يوليو الماضي - إن التفريغ المخطط له سيتوافق مع معايير السلامة العالمية، وسط مخاوف بين الدول المجاورة والصيادين المحليين القلقين من الضرر المحتمل لسمعة منتجات المأكولات البحرية.

تجدر الإشارة إلى أن قادة كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية اتفقوا على تعزيز آفاق العلاقات الأمنية والاقتصادية، وذلك في قمة تاريخية أقيمت بالمنتجع الرئاسي الأمريكي في كامب ديفيد.