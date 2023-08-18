ads
الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان احتجاجا على انتهاك مبانيها

الأونروا
الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا جنوبي لبنان بدءا من الحادية عشرة ونصف صباح اليوم /الجمعة/؛  احتجاجا على استمرار تواجد مسلحين في منشآتها فى المخيم بما فى ذلك المدارس.
وأكدت الوكالة - فى بيان - "أننا لا تتسامح إطلاقا مع أي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها، مؤكدة انه من غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر إلى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها".
وجددت الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق.

الأونروا اللاجئين الفلسطينيين مخيم عين الحلوة