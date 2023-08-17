الرئيس البيلاروسي: التعاون العسكري مع الصين ليس موجها ضد دول ثالثة

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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

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مطار فرانكفورت
مطار فرانكفورت
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 أعلن الموقع الرسمي لمطار مدينة فرانكفورت الألمانية تعطل الرحلات الجوية في فرانكفورت وإلغاء إجمالي 70 رحلة جوية، بسبب تعرض وسط ألمانيا لهطول أمطار غزيرة وصواعق. 

وذكر موقع /دويتشه فيله/ الإخباري الألماني، اليوم الخميس، أن  الفيضانات أدت لتجمع المياه على مدرجات هبوط الطائرات، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الركاب من النزول من الطائرات التي هبطت بالفعل.
من جانبه أكد متحدث باسم المطار أنه تم توقف الخدمات الأرضية لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار.
ويُشار إلى أن أكثر من 23 رحلة وصول كان مخطط لها حولت مسارها بعيدا عن فرانكفورت بسبب حظر الطيران الليلي والفيضانات.
وبحسب التقديرات الأولية لمطار فرانكفورت، فقد تأثر أكثر من ألف راكب بسبب الأحوال الجوية.

 

فرانكفورت فيضانات ألمانيا