ضبط 7 لصوص بينهم سيدة في مناطق متفرقة بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 7 لصوص بينهم سيدة لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة بالعاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشروق، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "كسر الباب، المفتاح المصطنع" وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهما (دراجة نارية "مجهولة المصدر" وبحوزة الآخر (5 مفاتيح دراجات مصطنعة) وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقروا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزة أحدهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما “سيئ النية- مقيم بمحافظة القليوبية”، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأضافت بقيامها بتبديل المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة المحلية وشراء أجهزة منزلية، وتم بإرشادها عن مسكنها ضبط كافة الأجهزة المنزلية المُشار إليها، والمبلغ المالى المتبقى من متحصلات الواقعة، باستدعاء المجنى عليه اتهمها بالسرقة.

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدون "لوحات معدنية، رخصتى القيادة والتسيير" حال سيرهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، بفحص السيارة عُثر على اللوحات المعدنية "خاصين بالسيارة" ، بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال توقفها بدائرة القسم، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وباستدعائه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .



