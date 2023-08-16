ضبط المتهمين بفيديو قيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولي الساحلي بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على "فيس بوك" تضمن قيام شخصين بقيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وكشفت وزارة الداخلية اليوم في بيان أمني ملابسات مقطع فيديو نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" .. متضمناً قيام قائدى سيارتين إحداهما "بدون لوحات" بالقيادة برعونة وعدم الإلتزام بالحارة المرورية "بالطريق الدولى الساحلى بالإسكندرية" وتعريض حياة المواطنين للخطر.

بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين، وقائديهما - مقيمان بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك فى موكب زفاف أحد أصدقائهما وأقرا بصحة الواقعة ، كما أضاف أحدهما بأن السيارة "بدون لوحات معدنية" قيادته قام بإستئجارها من معرض سيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارتين.