كواليس فوز الزمالك في أول مبارياته بالبطولة العربية لليد.. صور

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28، اليوم الأربعاء، فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية.

لقطة من المباراة

تقدم الفارس الأبيض علي فريق عين التوتة الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 18-13.

وشهد لقاء الزمالك اليوم دعم من قبل جماهير الأبيض التي حرصت على التواجد في المباراة لتحفيز اللاعبين .

جماهير الزمالك في لقاء اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض غدا الخميس مع فريق العربي الكويتي في تمام الساعة الثالثة عصرا .

جماهير الزمالك في لقاء اليوم

يقود كوماندوز يد الزمالك أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.