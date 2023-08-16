ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس فوز الزمالك في أول مبارياته بالبطولة العربية لليد.. صور

يد الزمالك
يد الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28، اليوم الأربعاء، فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية.

لقطة من المباراة

 تقدم الفارس الأبيض علي فريق عين التوتة الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 18-13.

وشهد لقاء الزمالك اليوم دعم من قبل جماهير الأبيض التي حرصت على التواجد في المباراة لتحفيز اللاعبين . 

جماهير الزمالك في لقاء اليوم

 ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض غدا الخميس مع فريق العربي الكويتي في تمام الساعة الثالثة عصرا . 

جماهير الزمالك في لقاء اليوم

يقود كوماندوز يد الزمالك أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

لقطة من المباراة 
كرة اليد بنادي الزمالك عين التوتة الجزائري البطولة العربية لكرة اليد العربي الكويتي