كواليس فوز الزمالك في أول مبارياته بالبطولة العربية لليد.. صور

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34-28، اليوم الأربعاء، فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية.
تقدم الفارس الأبيض علي فريق عين التوتة الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 18-13.
وشهد لقاء الزمالك اليوم دعم من قبل جماهير الأبيض التي حرصت على التواجد في المباراة لتحفيز اللاعبين .
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض غدا الخميس مع فريق العربي الكويتي في تمام الساعة الثالثة عصرا .
يقود كوماندوز يد الزمالك أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.