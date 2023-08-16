ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم الأربعاء، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالدقهلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمون فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية) بمكان إختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين "سبق إتهامه فى 9 قضايا أبرزهم ("سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح") بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وضبط الإثنين الآخرين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.