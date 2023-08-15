محافظ القليوبية يفتتح 15 مشروعًا بمدينة قليوب (صور)

افتتح اليوم الثلاثاء اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لليوم الثالث على التوالي مشروعات تزامنا مع العيد القومي للمحافظة وذلك بمركز ومدينة قليوب، حيث افتتح 15 مشروعًا خدميًا بتكلفة تتخطى الـ 630 مليون جنيه موزعة ما بين 8 مشروعات أبنية تعليمية و4 مشروعات صرف صحي، بالإضافة إلى مشروع كوبري الأعجام.

وخلال الجولة اليوم افتتح المحافظ مدرسة سنديون الرسمية لغات، كما افتتح مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي.

وتابع المحافظ الجولة بوضع حجر الأساس لمدرسة قليوب الرسمية لغات، كما وضع حجر أساس مدرسة "قليوب الرسمية لغات"، كما تفقد أعمال إنشاء توسعات مدرسة صنافير 2، للتعليم الأساسي والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 60% وبلغت تكلفتها 5.8 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أيضا مدرسة صنافير للتعليم الأساسي والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80 %، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة حلابة الابتدائية.

وتفقد الهجان، قرية ميت حلفا وذلك لتفقد ووضع حجر الأساس لمدرستين بالقرية للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

وفي قطاع الصرف الصحي بدأ المحافظ المشروعات بتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي سنديون والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن 40% ووصلت تكلفة المشروع إلى 470 مليون جنيه.

وافتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي لقرية كفر أبو جمعة والذي يصل تكلفته إلى 16 مليون جنيه والتي تعمل بطاقة 470 مترا مكعبا / يوم وتخدم قرية كفر أبو جمعة.

وافتتح المحافظ أيضا، مشروع الصرف الصحي لكفر رمادة والترجمان والذي تم الانتهاء من المشروع بالكامل وتركيب الوصلات المنزلية للمواطنين.

وتوجه «الهجان»، لتفقد محطة معالجة حلابة بقليوب والتي تقع على مساحة 5 أفدنة بتكلفة 111 مليون جنيه بطاقة تصل إلى 10 ألف /م3 في اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 95% للأعمال المدنية ونسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وصلت إلى 67% وسيتم الإنتهاء من جميع الأعمال خلال ديسمبر المقبل.

وفي قطاع الخطة الاستثمارية اختتم المحافظ الجولة بافتتاح كوبري مشاة قرية الأعجام على السكة الحديد بطريق قليوب رمادة والذي تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي قرية الأعجام وحمايتهم من خطر المرور على خط السكة الحديد بتلك المنطقة.

افتتاح المشروعات

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