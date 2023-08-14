طرح البرومو الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أولاد حريم كريم البرومو الرسمي له تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم ٣٠ من شهر أغسطس الجاري.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت “iproductions” وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

https://fb.watch/mq1JBsmO9H/?mibextid=ifW6Jt