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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي يتسبب في حريق شقة سكنية وإصابة مالكها بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب عامل بحروق متفرقة في حريق نشب داخل شقته بدائرة قسم شطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف إصابة عامل مالك الشقة بحروق جري نقله إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن ماساً كهربائياً بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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