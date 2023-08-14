بالفيديو.. المرور: سيولة مرورية أعلى الكورنيش وكثافات بكوبري أكتوبر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية لليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة في المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية، مشيرة إلى أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، اما المتجه إلى العباسية فإنه سيشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وأضافت أن هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني في كوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر، وصولا إلى المنصة.

فيما ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.