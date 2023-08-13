محافظ المنوفية يبحث مع القاصد استعدادات الجامعة الأهلية لاستقبال العام الدراسي الجديد

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الأحد باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه وذلك في إطار مناقشة الاستعدادات وسبل الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا استعداداً لاستقبال العام الدارسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

وعقب اللقاء، عقد محافظ المنوفية ورئيس الجامعة إجتماعاً موسعاً بحضور محمد موسى نائب المحافظة ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس قطاع كهرباء المنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، مدير مشروعات غاز مصر بالمنوفية، ومديرى عموم الشئون القانونية والهندسية بجامعة المنوفية، وعدد من الجهات المعنية، حيث تم استعراض ومناقشة كافة التجهيزات والضوابط العامة الخاصة بالمنظومة التعليمية بالجامعة الأهلية بمختلف التخصصات والبرامج الدارسية التى تشملها، وكذا الكوادر البشرية والفنية وتجهيزات المعامل والورش والقاعات لإستقبال الطلاب الجدد بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية وتأهيل الخريجين للمنافسة بأسواق العمل وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وخلال الإجتماع أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ولدورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشيراً إلى أن جامعة المنوفية الأهلية أحد المشروعات القومية ذات الأولوية الهامة وصرح تعليمى جديد يضاف إلى منظومة التعليم الجامعى بالمحافظة.

وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومد يد العون لها في مختلف الأصعدة ، مؤكداً أنه بفضل دعم المحافظ ستشهد الجامعة إنطلاقة جديدة فى تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والطبية المتميزة لخدمة أبناء وأهالى المحافظة في ضوء تحقيق الأهداف التنموية التى تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصرى كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التى تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية.