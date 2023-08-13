أقوال مسن أشعل نجله النار في مسكنه بالمرج

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية عن أقوال مسن صاحب عقار أشعل نجله النار في مسكنه في منطقة المرج.

واتهم صاحب العقار نجله بإحراق المنزل طاعة لزوجته التي أمرته بالانتقام من أهله وحرق قلب والده على المنزل قائلا ابني قلبه حجر.

وأضاف صاحب المنزل المحترق أنه شاهد نجله ممسكا بعبوات البنزين وثم صعد الى العقار وتصاعدت السنة اللهب من جميع غرف المنزل.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية امرت باحالة عاطل بتهمة اشعال النار في مسكن والده بالمرج الي محكمة الجنايات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار داخل عقار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار، وأن النيران اشتعلت بالعقار وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وباجراء التحريات تبين ان الواقعة بفعل فاعل وان نجل صاحب العقار وراء ارتكاب الواقعة .