محمد رياض لـ"البوابة نيوز": عادل إمام أهم فنان في العالم العربي

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح أن اختيار إسم دورة المهرجان هذا العام بإسم الزعيم عادل إمام، هو مجرد شكر لتاريخ فنى عظيم لأهم فنان فى العالم العربى.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “فاجئت اللجنة العليا فى أول إجتماع، بإن الدورة تبقى بإسم الزعيم عادل إمام، وبمجرد ما إقترحت إتخضوا طبعاً، وفرحوا وإندهشوا وتأييد للفكرة جدا، وفعلاً ده حصل والدوره بإسم الزعيم عادل إمام”.

واختتم رياض: "بلغنا أسرة الزعيم ورحبوا جدا، والأستاذ عادل إمام مش محتاج تكريم، وده عباره عن إن المهرجان الرسمى للدولة بيبلغ الفنان العظيم عادل إمام إن الدولة وكل الناس بتقولك إنها بتشكرك على تاريخك الفنى الكبير والعطاء العظيم للفن واللى يفضل مستمر بمزيد من الأعمال لأهم فنان فى مصر والوطن العربى.