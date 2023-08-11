روسيا: الحل العسكري في النيجر يمكن أن يفضي إلى مواجهة طويلة الأمد

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الحل العسكري في النيجر يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة حادة لاستقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة أن الحل العسكري للتسوية في النيجر يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد في هذا البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الساحل والصحراء.

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وثمنت الخارجية الروسية جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد، مشددة على أن روسيا تدعم جهود الوساطة، التي تقوم بها "إيكواس" بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الناشئة.