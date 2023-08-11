ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ16 من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات بالبحيرة

اختتمت فعاليات الأسبوع السادس عشر من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات"، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتم تنفيذ ثالث دورة من برنامج التميز المؤسسى بحضور 34 متدرب من مختلف الجهات الحكومية والتى تهدف إلي تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

وأشارت داليا عثمان - مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة ان تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

كما أشار حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، إلى أنه تم اليوم ختام الدورة الثالثة من برنامج من التميز المؤسسى والدورة الثانية من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوي مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية لتنمية معارف ومهارات العاملين فى الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.