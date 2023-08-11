ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانفجارات تهز كييف والسلطات تطالب السكان بمغادرة منازلهم

انفجارات في العاصمة
انفجارات في العاصمة الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن شهود عيان، بأنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت السلطات تحذيرًا من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

وطلب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف من السكان، البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار قد دوت في كل المدن الأوكرانية، وأن عمدة كييف طلب من المواطنين مغادرة منازلهم فور وقوع، الانفجار.

 

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن روسيا أطلقت صواريخ من طراز كينجال باتجاه كييف، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية

الاخبارية الدفاعات الجوية السلطات الأوكرانية العاصمة الأوكرانية الغارات الجوية