مصرع شقيقتين إثر انقلاب سيارة بهما أعلى كوبري كافور المعادي

لقيت فتاتان شقيقتان مصرعهما إثر انقلاب بهما سيارة ملاكي عدة مرات أعلى كوبري كافور المعادي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري اتجاه التجمع أعلى كوبري كارفور المعادي.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص انقلاب السيارة وبهم نسمة وهدى محسن شقيقتين عدة مرات مما أسفر عن مصرعهما.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى جراحات اليوم الواحد وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.