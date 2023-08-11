إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرب مفترق زعترة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عناصر من جيش وشرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب من بلدة بديا غرب سلفيت، أثناء مروره على دراجته النارية بالقرب من مفترق زعترة جنوب نابلس، وأصابوه برصاصة في قدمه، قبل أن يحتجزوه.

وفي وقت لاحق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلمت الشاب المصاب من مركبة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس، مشيرا إلى أن الشاب مصاب برصاصة في قدمه اليمنى.