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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الصحة العالمية» تعلن عن زيادة الإصابات بـ"كورونا" في العالم بنسبة 80% خلال شهر

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة نحو 1.5 مليون شخص بفيروس "كورونا" في العالم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 6 أغسطس، وازداد عدد الإصابات بنسبة 80% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

وأكدت أن "كوفيد-19" "لا يزال يمثل تهديدا كبيرا" على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 5 مايو.

وأشارت إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده منذ 9 أغسطس في 48 دولة.

منظمة الصحة العالمية كورونا زيادة الإصابات حالة وفاة “أوميكرون”