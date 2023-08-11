الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تُحيي ذكرى وفاة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، الذي رحل عن عالمنا منذ خمسة سنوات عن عمر يناهز التسعين عام.



وبهذه المناسبة تسرد «البوابة» قصة حياة الأنبا أرسانيوس خلال السطور التالية:



ولد باسم "أمين نصر" في 21 أغسطس 1928، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1951، قبل أن يحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية عام 1954، وترهبن في 14 إبريل 1958، بدير السريان بوادي النطرون، باسم "دانيال السرياني"، وخدم في إيبارشية المنيا نحو 15 عاماً.



وتم ترقيته إلى رتبة "القس" في 23 يونيو 1975، وهو نفس العام الذي رقي فيه أيضا إلى رتبة "القمصية"، وعين أمينا لدير البرموس، ورسم بعد ذلك أسقفاً للمنيا في 13 يونيو 1976، بيد البابا شنوده الثالث، وشغل عضوية العديد من لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منها لجان: "الإيمان والتعليم والتشريع، وشئون الأديرة، والطقوس".



وظل يخدم بالكنيسة المرقسية عشرات الأعوام إلى أن وصل إلى نهاية رحلته في الحياة في يوم 11/8/2018، بعد صراع طويل مع المرض.