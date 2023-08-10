مسئولو الأقصر يناقشون مطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي"صور"

عقد العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتورة نجلاء عبد العال مدير هيئة التنمية الصناعية بإقليم جنوب الصعيد، والمهندس ممدوح رزيق مسؤول الصرف الصناعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الخميس، اجتماعاً مع عدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر.

ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، آلية تطبيق نظام الصرف الصناعي للوحدات داخل المنطقة الصناعية بالبغدادي، للتخفيف من أضرار المواد غير المعالجة، وذلك في إطار صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة الناتجة من المنشآت الصناعية على منظومة الصرف الصحي.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة عدد من مطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، حيث تمت الاستجابة لبعض المتطلبات والتأكيد علي رفع بعض المطالب الأخرى إلى الجهات المعنية، لبحث تلبيتها بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

حضر الاجتماع، المهندس مصطفي جاعون مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، والمهندس أشرف شحات مدير المجمع الصناعي بالبغدادي، والمهندس محمود فايز مدير الصرف الصناعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من مسؤولي شركة المياه وهيئة التنمية الصناعية بالأقصر.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بدفع عجلة الاستثمار في المحافظة، وتكليفات المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

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