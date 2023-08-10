حملات مفاجئة على مستشفيات التحفظ بدمياط

أرسل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، لجنة مشكلة من الدكتورة سارة العوضى مدير إدارة العلاج الحر و الدكتور أحمد رجب مدير إدارة الحوكمة ومكافحة العدوى والدكتور إيهاب محمود مدير إدارة الجودة والدكتورة زينب ابو العز عضو فريق مكافحة العدوى للمرور على مستشفيات التحفظ بمحافظة دمياط للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري طبقا للاشتراطات الصحية طبقا للقانون والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والمرور على المخازن والتوصية بتلافى المخالفات الموجودة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية وغير الحكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددا على أنه لا تهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط، استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط، تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

جدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .

ووجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الطب العلاجي للمرور على مستشفى فارسكور المركزى لمتابعة التزام وانضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية واشتراطات الحماية المدنية وأبرز المعوقات الفنية وسرعة حلها .

وتم مرور اللجنة برئاسة الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانة وتم متابعة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال وقسم العناية المركزة وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

