الجامعة البريطانية في مصر تحتل المركز الأول وفقًا لتصنيف التايمز العالمي

تصدرت الجامعة البريطانية فى مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة، قائمة الجامعات الخاصة المصرية، وحصلت على المركز الأول في مصر بين الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك للعام الثاني على التوالي، في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة أقل من 50 عامًا THE Young University Rankings 2024.

بدوره، توجه الأستاذ الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، بخالص الشكر لجميع منتسبي الجامعة البريطانية، من نواب وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، لمجهوداتهم وتفانيهم وعملهم الجاد، لتحقيق أهداف الجامعة المنشودة واستمرار تميزها الأكاديمي والبحثي الذى جعلها تتصدر كافة الجامعات الخاصة في مصر.

وأكد الدكتور "لطفي" أن نجاح الجامعة البريطانية في الحفاظ على مكانتها الدولية المرموقة بين جامعات العالم، وظهورها في التصنيفات العالمية بشكل مستمر، يعد انعكاسًا لما تقوم به الجامعة من أنشطة وفعاليات وبحوث في ضوء استراتيجيتها الفعالة، التي تسعي لاستغلال كافة مواردها البشرية والمادية؛ لإحداث طفرة نوعية في التعليم العالي المصري، والاستمرار في طريقها نحو الريادة والتميز إقليميًا ودوليًا، بالتزامن مع استراتيجية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر2030 وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالتعليم الجامعي وبناء كوادر طلابية المتميزة.

وتعد الجامعة البريطانية فى مصر، واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة في مصر، والتي تم افتتاحها عام 2004، وتقدم مجموعة واسعة من درجات البكالوريوس والدراسات العليا، بالتعاون مع الجامعات البريطانية الشريكة للجامعة وهم (London South Bank University & Manchester Metropolitan University& Queen Margaret University)، وتضم الجامعة 11 كلية، كما تطبق نظام التعليم البريطاني.