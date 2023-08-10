ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية: إلغاء 330 رحلة جوية بسبب إعصار "خانون"

إعصار
إعصار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت سلطات الطيران فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إلغاء 330 رحلة جوية على الأقل بعدما ضرب إعصار "خانون" المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا فى الساعة.

وأوضحت السلطات -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- أنه تم إيضًا إلغاء رحلات القطارات السريعة في مدينة بوسان كما تم تعليق الخدمات البحرية وحركة القطارات.

ويعد إعصار"خانون" أول إعصار يصل إلى اليابسة في كوريا الجنوبية منذ أن ضرب إعصار "هيننامور" البلاد أوائل سبتمبر من العام الماضي، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإجلاء آلاف آخرين.

كوريا الجنوبية خانون إعصار