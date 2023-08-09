حمدي حشاد: قمة شرم الشيخ كانت محاولة صادقة من مصر لحل أزمة المناخ

قال المهندس حمدي حشاد المتخصص في قضايا البيئة، إن الأمم المتحدة قالت إن العالم تجاوز كل الأرقام التي لم ينبغي لنا أن نتجاوزها في التغيرات المناخية، من درجات الحرارة والعواصف والجفاف.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التغيرات ضربت العديد من المناطق، من المغرب وإسبانيا إلى كاليفورنيا والمكسيك، وللأسف هذا لن يتوقف الآن مادامت سياسات العالم الاقتصادية تتجه نحو التصنيع بأي ثمن.

ولفت إلى أن قمة المناخ في شرم الشيخ كانت محاولة صادقة من السلطات المصرية لحل أزمة المناخ، لكن للأسف كبار المصنعين على مستوى العالم يصمون آذانهم عن الاستماع لأصوات العقل.