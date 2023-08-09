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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حمدي حشاد: قمة شرم الشيخ كانت محاولة صادقة من مصر لحل أزمة المناخ

قمة شرم الشيخ كوب
قمة شرم الشيخ كوب 27
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قال المهندس حمدي حشاد المتخصص في قضايا البيئة، إن الأمم المتحدة قالت إن العالم تجاوز كل الأرقام التي لم ينبغي لنا أن نتجاوزها في التغيرات المناخية، من درجات الحرارة والعواصف والجفاف.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التغيرات ضربت العديد من المناطق، من المغرب وإسبانيا إلى كاليفورنيا والمكسيك، وللأسف هذا لن يتوقف الآن مادامت سياسات العالم الاقتصادية تتجه نحو التصنيع بأي ثمن.

ولفت إلى أن قمة المناخ في شرم الشيخ كانت محاولة صادقة من السلطات المصرية لحل أزمة المناخ، لكن للأسف كبار المصنعين على مستوى العالم يصمون آذانهم عن الاستماع لأصوات العقل.

القاهرة الاخبارية قضايا البيئة الامم المتحده