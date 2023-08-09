جوتيريش يرحب بتمديد سوريا لتفويضها للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة والحكومة السورية بشأن استمرار استخدام معبر باب الهوى الحدودي، خلال الأشهر الستة المقبلة؛ بهدف إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، إلى أن هذا التفاهم يأتي في أعقاب الانخراط بين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث والحكومة السورية؛ بهدف السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة.

وقال فرحان حق "إن الموافقة - التي أعادت سوريا التأكيد عليها في الأيام الأخيرة - توفر أساسا للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى".

