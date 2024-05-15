ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية تعلن قنص جندي إسرائيلي والاحتلال يكثف عملياته العسكرية في رفح

فصائل فلسطينية تعلن
فصائل فلسطينية تعلن قنص جندي إسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن الفصائل الفلسطينية قد أعلنت قنص جندي إسرائيلي، وجيش الاحتلال يكثف عملياته العسكرية في رفح.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت استهدافها قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في مخيم جباليا بقذيفتين مضادتين للأفراد، ما أسفر عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بمخيم جباليا شمال غزة وتدمير جرافة إسرائيلية وتفجير دبابة ميركافا.

فيما استهدف حزب الله، مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة.

جيش الاحتلال رفح الفصائل الفلسطينية غزة حزب الله