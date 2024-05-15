فصائل فلسطينية تعلن قنص جندي إسرائيلي والاحتلال يكثف عملياته العسكرية في رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن الفصائل الفلسطينية قد أعلنت قنص جندي إسرائيلي، وجيش الاحتلال يكثف عملياته العسكرية في رفح.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت استهدافها قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في مخيم جباليا بقذيفتين مضادتين للأفراد، ما أسفر عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا في قصف استهدفهم بمخيم جباليا شمال غزة وتدمير جرافة إسرائيلية وتفجير دبابة ميركافا.

فيما استهدف حزب الله، مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة.