توريد 564 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٦٤٢٤٤ طنا و٠٧٩ كيلو، موضحاً أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين٢٠٠٠ جنيه للأردب درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط و١٩٥٠ جنيهاً للأردب درجة نقاوة ٢٣ قيراط و١٩٠٠ جنيهاً للأردب درجة نقاوة ٢٢.٥قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط .

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٩١٢٠٠ فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.