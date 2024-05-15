رئيس جامعة قناة السويس يعلن الدكتور منصور وكيلًا للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو - الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والدكتور تامر محمد منصور عبد الدايم الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة قناة السويس.

وأعلن الدكتور ناصر مندور ندب الدكتور تامر منصور للقيام بعمل وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

كما قام رئيس الجامعة بتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه، لافتاً إلى أن الدراسات العليا بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تفتح أبوابها هذا العام لاستقبال الباحثين للدراسة بها؛ لتكون أول كلية تكنولوجيا على مستوى الجامعات المصرية تستقبل طلاب الدراسات العليا لتواصل ريادتها واسبقيتها بكونها أول كلية تكنولوجية على مستوى جمهورية مصر العربية.

فيما أوضح الدكتور تامر نبيل أن المرحلة الأولى للدراسات العليا بالكلية المصرية الصينية سيتم فتح باب التقدم للحصول على الماجستير والدكتوراه الأكاديمية أما المرحلة الثانية فستشمل الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية.

هذا وتسعى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى تنفيذ رؤية الكلية والدولة المصرية نحو إعداد كوادر بحثية في مجال التكنولوجيا.

ويُذكر أن الدكتور تامر منصور تم تعينه معيداً بكلية الهندسة جامعة أسيوط عام 1996.

ثم مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة أسيوط 2001.

حصل على الدكتوراه من اليابان 2009 برسالة حول: "التحكم في الروبوتات والميكاترونكس".

وانتقل عام 2013 إلى كلية الهندسة جامعة قناة السويس حيث تم تعينه رئيساً لقسم الهندسة الميكانيكية منذ عام 2022.

كما اجتاز "تامر منصور" دورتي التدريب التي قدمتها الجامعة بالتعاون مع كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات 2018-2017.