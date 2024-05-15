رئيس جامعة قناة السويس يعلن أسماء الفائزين في مسابقة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أسماء الفائزين بجائزة الدكتور "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية والتي جاءت كالتالي :

فاز الدكتور إبراهيم حسين أحمد خليفة الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم بالمركز الأول عن بحث بعنوان " الجيوكيمياء الحضارية للفلزات الثقيلة في غبار الطرق لمدينة القاهرة الكبرى، مصر : الإثراء، المصادر، التلوث، والمخاطر الصحية".

كما فازت الدكتورة رانيا محمد عوض الله كشك قسم الميكر بيولوجي كلية الطب بالمركز الثاني عن بحث بعنوان: "تقييم عوامل الخطر المحتملة لفيروس كورونا ( كوفيد 19) بين العاملين بالمجال الصحي".

وجاء ذلك خلال ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للجنة تحكيم جائزة "الدكتور أحمد عسكر" التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وضمت اللجنة الدكتور العربي هندي شندي الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، الدكتور إبراهيم القرش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور شريف رضوان الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور عبادي القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان.

هذا وهنأ رئيس الجامعة الفائزين بالجوائز، مشيراً إلى أنه بعد موافقة مجلس الجامعة فقد تم زيادة عدد الفائزين بالجوائز التي يُقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزيادة قيمتها المالية، مشيراً إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتكريم المُتميزين من منتسبيها في كافة القطاعات، متمنيا للجامعة مزيد من الرقي والتقدم.

وشارك بالاجتماع المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمحاسبة منى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.