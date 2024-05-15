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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

هدايا محافظ بني سويف.. "قاعة مجانية" لزفاف شاب من ذوي الهمم

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال اللقاء المفتوح
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استجاب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمطلب إنساني لشاب من ذوي الهمم (إعاقة بصرية) من أبناء المحافظة، حيث يلتمس فيه موافقة المحافظ على حجز قاعة مناسبات نادي الإدارة المحلية "التابع لديوان عام المحافظة" لإقامة حفل زفافه المقرر في 25 يونيو المقبل.

مشاركة من المحافظة

وتكريماً لهذه المناسبة السعيدة، قرر المحافظ إتاحة القاعة "مجاناً" مشاركة ومساهمة من المحافظة في إتمام زفافه. ووجه المختصين باتخاذ اللازم في هذا الشأن، مقدماً التهنئة للشاب بهذه المناسبة السعيدة ومتمنياً له التوفيق فيما هو قادم من حياته.

كما وعد المحافظ بأنه سوف يحضر حفل الزفاف "مالم يكن هناك ارتباط تنفيذي" في هذا التوقيت، ومؤكداً له أن مكتبه مفتوح له فى أي وقت.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذي اعتاد المحافظ عقده، لبحث المشكلات والشكاوى التي تتطلب تدخل المحافظ، للتوجيه بسرعة الحلول فى حضور المختصين من التنفيذيين، بجانب حضور مها حميدة، مدير خدمة المواطنين بديوان عام.

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محافظة بني سويف ذوي الهمم محمد هاني غنيم قاعة مجانية شاب من ذوى الهمم