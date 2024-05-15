مصر تستضيف ورشة "البرنامج التأسيسي للعمليات البريدية التشغيلية"

تستضيف مصر ممثلة في "البريد المصري" ورشة "البرنامج التأسيسي للعمليات البريدية" بمقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة؛ والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بالتعاون مع البريد المصري بهدف النهوض بالفاعلية التشغيلية للبلدان العربية والإفريقية، وتشمل الورشة برامج تدريبية في تنمية التجارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات البريدية والعمليات التشغيلية، وذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ مايو الجاري، بحضور أكثر من ٦٠ متدربًا من السودان واليمن وليبيا، وبمشاركة أفضل الخبراء الدوليين بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد المصري الدائم نحو دعم بناء قدرات المؤسسات البريدية"، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى دعم تنفيذ المشروع الإقليمي للنهوض بالفاعلية التشغيلية وتنمية التجارة الإلكترونية وبناء وزيادة قدرات البريد السوداني والبريد اليمني والبريد الليبي، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ونقل الخبرات الدولية للعاملين بتلك الإدارات البريدية في مجال تحسين أداء الخدمات البريدية وتحديث وتطوير العمليات التشغيلية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن المشروع الإقليمي العربي سيستمر خلال الدورة الحالية للاتحاد البريدي العالمي "٢٠٢١ - ٢٠٢٥"، بهدف بناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من الأهداف التشغيلية مع القياس المستمر للتقدم المحقق خلال الدورة من خلال مؤشرات أداء الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتقنية والتنظيمية لخدمات الشحن البريدي، وتكامل سلاسل الإمداد ودقة البيانات الإلكترونية المتبادلة، بالإضافة إلى جودة وموثوقية الخدمة من البداية إلى النهاية "من المٌرسِل إلى المرسَل إليه".

هذا ويتضمن برنامج ورشة "البرنامج التأسيسي للعمليات البريدية" زيارة ميدانية للمشاركين لمركز البريد المصري للتبادل والخدمات اللوجستية بمطار القاهرة؛ بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع عمليًا على ما توصل إليه البريد المصري من تطوير بما ساهم في رفع مستوى جودة الخدمة البريدية المقدمة للمواطنين.