محافظ الشرقية يتابع معدلات الأداء ونسب التنفيذ النهائية لمشروعات الخطة الاستثمارية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024م، والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وجاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات وشركات ( الصحة – الإسكان – الطرق – التضامن الاجتماعي – شركة مياه الشرب والصرف الصحي) ومديري إدارات (الشئون المالية والإدارية – التخطيط والمتابعة - الإدارة الهندسية – الحسابات – المتابعة الإدارية)، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 م ، والمرصود لها مبلغ 722 مليون و 415 ألف جنيه خزانة عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و 22 مليون و 740 ألف جنيه قيمة تعويضات بإجمالي اعتماد بلغ 745 مليون و 155 ألف جنيه ، وذلك للتعرف على الموقف التنفيذي النهائي للمشروعات وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال بها لسرعة دخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك لتحسين جودة حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، مشيداً بالتنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والهيئات والشركات في تذليل كافة العقبات امام الشركات المسند لها تنفيذ تلك المشروعات والانتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الاستعداد الجيد لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.