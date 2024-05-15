بعد تفقدها الامتحانات.. محافظ دمياط: لا شكاوى في أول أيام الشهادة الإعدادية

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد أحمد عوضين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث انطلقت اليوم امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني من العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

وتضم المدرسة ٤ لجان امتحانية يؤدى بها ٤٤ طالبا و ٣٩ طالبة وطالبين بمنظومة الدمج، وخلال التفقد الذى جاء بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

وتواصلت المحافظ مع الطلاب خلال امتحانهم لمادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوافر المناخ الملائم لهم لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأكدت محافظ دمياط، على مديرية التربية والتعليم بمتابعة العملية الامتحانية بشكل دورى للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها فورًا ، كما تفقدت الكنترول بالمدرسة لمتابعة منظومة استلام أوراق الأسئلة والتصحيح.

هذا ويشار إلى أن ٣٢٣١٧ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد ١٥٠ لجنة على مستوى المحافظة، وتستمر الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع حتى غدًا الخميس على أن تبدأ الامتحانات بالمواد الأساسية اعتبارا من السبت القادم حتى الخميس ٢٣ مايو الجارى.