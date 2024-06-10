البابا تواضروس الثاني يترأس صلاة تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرام

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرام ، الفيوم .

ويشارك قداسته في الصلاة كلا من الأنبا ابرام مطران ورئيس أديرة الفيوم ، والأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من الاساقفة اعضاء المجمع المقدس ، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.

الجدير بالذكر مساحة كنيسة القديس الأنبا أبرآم الجديدة في ديره بالعزب بالفيوم ، حوالي ٢٥٠٠ متر مربع، وتتكون من طابقين: الأرضي بسقف مسطح، والأول (الكنيسة الرئيسية).

بدأ العمل عليها عام ٢٠١٤، وتم استئناف العمل واستكمال بعض العناصر الإنشائية والتشطيب في سبتمبر ٢٠٢١ بعد فترة من توقف العمل بسبب جائحة كورونا.

تضمنت الإنشاءات و التشطيبات في الكنيسة:

• مزارًا جديدًا للقديس الأنبا أبرآم مُلحق بالكنيسة.

• مبنى بجوار الكنيسة يشمل قاعات وأماكن للضيافة.

• أعمال "لاندسكيب" حول الكنيسة بمسطح حوالي 13 الف متر مربع.

• أعمال رسم الأيقونات والقبة بالزيت والموزاييك.

• مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية والدوائر التلفزيونية والكاميرات وأجهزة الإنذار.



